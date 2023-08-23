Машина врезалась в тренажер на спортплощадке у ДС «Юность» в Челябинске

Тренажер заметно покосился. Фото: читатель КП

На спортивной площадке возле дворца спорта «Юность» в Челябинске заметили разбитый Ford. Судя по номерному знаку, машина зарегистрирована в Ставропольском крае.

Фото: читатель КП

Иномарка сильно повреждена, рядом с ней из площадки выворочен один из тренажеров, а через газон тянутся следы от шин. Судя по всему, автомобиль преодолел значительное расстояние от дороги, прежде, чем врезаться в спортивный снаряд.

Фото: Читатель КП

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, авария произошла в 7:55.

— По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, повредив его, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Фото: Читатель КП

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