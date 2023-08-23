«Ослаб и лежал в воде»: в Челябинской области из болота вытащили заблудившегося пенсионера

После похода за грибами челябинец попал в больницу. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасли 72-летнего мужчину, который заблудился на болоте во время сбора грибов.

Пенсионер в прошлом перенес инсульт, у него вторая группа инвалидности, но он все же старается вести активный образ жизни. 22 августа мужчина поехал из Челябинска на электричке на природу, в район СНТ «Полет-3». Он уже несколько лет собирает грибы на одном и том же месте и полагал, что прекрасно найдет дорогу. Однако наступил вечер, погода испортилась. В сумерках пенсионер заблудился всего в километре от железнодорожной платформы.

Поняв, что забрел в болото, челябинец позвонил родственникам, а те вызвали спасателей. Поисковую группу немедленно отправили в район, где заблудился пенсионер.

— В 1:35 ослабшего, лежавшего в воде мужчину обнаружили в сильно заболоченной местности, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Пенсионеру оказали первую помощь, эвакуировали с болота и передали врачам. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков в стационаре.

Ранее в Челябинской областью спасли 84-летнюю женщину, которая 12 часов блуждала по чаще.

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