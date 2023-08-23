В Челябинске пропал 12-летний школьник

Фото: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / Vk.com

В Челябинске пропал 12-летний Станислав Ильметов. Вечером 22 августа мальчик вышел из дома №30б по улице Энтузиастов. С тех о нем нет никаких вестей. Поисками школьника занимаются волонтеры поисковых отрядов и полиция.

— Приметы: рост 156 см, плотное телосложение, карие глаза, темные волосы, — говорится в ориентировке на пропавшего.

В день исчезновения мальчик был одет в зеленую толстовку, темно-синие спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию в любой отдел полиции либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номерам: +7-909-073-90-57, +7-908-584-84-21.

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