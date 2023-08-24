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НовостиОбщество24 августа 2023 4:48

В Челябинске завершены поиски 12-летнего школьника

Пропавшего в Челябинске 12-летнего мальчика нашли живым
Анастасия ТРОФИМОВА
Ребенок уже не впервые ушел из дома

Ребенок уже не впервые ушел из дома

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске нашли 12-летнего мальчика, который ушел из дома вечером 22 августа. Как сообщает сайт Pchela.news, школьник жив.

Ребенок уже не в первый раз уходил из дома. Его приходилось искать минувшей зимой и прошлой осенью.

Напомним, накануне в Челябинской области разыскали пенсионера, который пошел за грибами и заблудился. Мужчину обнаружили уже заполночь. Пожилой грибник лежал в болотной воде без сил.

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