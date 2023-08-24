В Челябинске завершены поиски 12-летнего школьника

Ребенок уже не впервые ушел из дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске нашли 12-летнего мальчика, который ушел из дома вечером 22 августа. Как сообщает сайт Pchela.news, школьник жив.

Ребенок уже не в первый раз уходил из дома. Его приходилось искать минувшей зимой и прошлой осенью.

Напомним, накануне в Челябинской области разыскали пенсионера, который пошел за грибами и заблудился. Мужчину обнаружили уже заполночь. Пожилой грибник лежал в болотной воде без сил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.