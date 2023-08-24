Не гнушался даже чужой обувью: в Челябинске поймали мужчину, обворовавшего 13 машин

Часть украденных вещей нашли в хостеле, где жил мужчина. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске разыскали и задержали серийного вора, который специализировался на кражах из машин. Мужчина успел обнести минимум 13 автомобилей.

На кражи жаловались водители сразу из нескольких районов Челябинска. Горожане оставляли свои машины на ночь во дворах, а утром обнаруживали разбитые стекла и попавшие из салонов вещи. Так продолжалось несколько дней.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, полицейские выяснили, что все машины обокрал один и тот же человек. Подозреваемого удалось разыскать. Это 46-летний житель Башкортостана. У мужчины нет работы, зато есть судимости за кражи. В Челябинск он приехал, чтобы поживиться чужим имуществом. Поселился в хостеле.

В хостеле нашли часть украденного имущества. Еще часть мужчина успел продать случайным прохожим на улице. Среди вытащенных им из машин вещей — деньги, одежда, аксессуары. Суммарный ущерб оценивают в 300 тыс. рублей.

— По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела, — уточнили в областном полицейском главке. — Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, в Челябинске осудили мужчину, который разбил стекло в троллейбусе бутылкой водки и угрожал устроить взрыв.

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