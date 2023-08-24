В Краснотурьинске будут использовать старые трамваи из Челябинска

Фото: администрация Краснотурьинска

Общественный транспорт Краснотурьинска будет частично обновлен за счет старых трамваев из Челябинска. Они заменят вагоны, которые сгорели в результате прошлогодних пожаров.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», местные чиновники ранее ездили в Челябинск, чтобы оценить техническое состояние вагонов. Перед отправкой трамваи отмыли и подкрасили, а также отремонтировали.

Общественный транспорт уже прибыл в Краснотурьинск. Замглавы города Александр Катаев в своем телеграм-канале показал разгрузку челябинских вагонов. Трамваи выпустят на линию в ближайшее время.

Фото: администрация Краснотурьинска

Фото: администрация Краснотурьинска

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