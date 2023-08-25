«Сейчас время первички»: насколько выгодно сегодня покупать жилье в Челябинске

Осенью цены на жилье в Челябинске вырастут еще больше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала этого года стоимость жилья в челябинских новостройках в среднем выросла на 9,7%. На вторичном рынке недвижимости цены выросли на 3,1%. Статистику приводит Контрольно-счетная палата Челябинской области. Аналитики ведомства рассказали южноуральцам, как будет складываться ситуация с ценами на жилье в связи с ростом ключевой ставки ЦБ — напомним, на прошлой неделе регулятор поднял ее до 12%.

Несмотря на рост ключевой ставки, программы льготной ипотеки, субсидируемой государством, продолжают действовать. Кредиты под 8% будут выдавать как минимум до конца текущего года, не исключено, что программу продлят и на 2024-й. Тем, кому доступна льготная ипотека, советуют не затягивать с решением о покупке жилья — тем более, что застройщики уже пытаются «поймать волну», и поднимают цены на квадратные метры.

— Сейчас «время первички» и неплохой момент для покупки квартиры в новостройке, — утверждают в КСП. — Да, на волне роста ликвидные объекты на первичном рынке быстро раскупили, так как люди спасались от инфляции. До подъема ключевой ставки было выкуплено около 30% от годового объема вводимой недвижимости. Но у застройщиков ещё есть варианты в наличии.

Ипотека, не субсидируемая государством, теперь выдается под 14-15%. Тем, кто планирует покупать квартиру, чтобы заработать на ее сдаче в аренду, в ведомстве рекомендуют как следует изучить предложения в месте покупки — поскольку стоимость аренды и самой недвижимости обычно растет там, где увеличивается численность населения.

Также нынешний момент удобен для того, чтобы продать квартиру на вторичном рынке и вложить вырученные средства в более доходные инструменты, подчеркивают в КСП. Это объяснено тем, что темпы здесь медленнее, чем рост цен на первичное жилье и скорость инфляции по той причине, что активность на вторичном рынке государством не поддерживается.

Ранее эксперты рынка подтвердили КП-Челябинск, что цены на квартиры в Челябинске будут расти во второй половине года. Подробнее об этом — в нашем материале.

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