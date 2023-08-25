В Челябинске еще раз продлили ограничение движения на проспекте Победы

Теплотрассу продолжат чинить в сентябре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске продлили ограничение движения на участке проспекта Победы рядом с домом №290/1 (это автозаправка возле остановки «Красного Урала»).

Как пояснили в мэрии, из-за ремонта теплотрассы с 6:00 понедельника 28 августа будет ограничен проезд по крайней правой полосе в сторону центра города. Свободное движение на участке возобновится с 6:00 10 сентября.

Схема: администрация Челябинска

Напомним, по проспекту Победы из-за ремонта не могут проехать трамваи. Сейчас на участке у автозаправки ограничено движение машин не только в сторону центра, но и в сторону северо-запада.

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