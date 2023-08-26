На въезде в Челябинск 26 августа образовалась пробка: в миндортрансе объяснили, будет ли затор на следующий день

Проезд в обе стороны оказался затруднен Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Водители 26 августа столкнулись с проблемами на въезде и выезде из Челябинска со стороны северо-запада. На границе города и Сосновского района образовался внушительный затор.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, к пробке привели два фактора. Во-первых, переезжал на новую площадку овощной рынок «Караван». Регулировать движение грузовиков отправили сотрудников ДПС.

Вторая причина затруднений — работы на дороге Челябинск-Харлуши, из-за которых пришлось организовать реверсивное движение.

В региональном министерстве дорожного хозяйства уточнили, что на 12-м километре дороги Челябинск-Харлуши сооружают пункт весогабаритного контроля.

— Все работы будут закончены сегодня до 21:00, — пообещали в министерстве.

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