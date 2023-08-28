На Дне города в Челябинске выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова

В честь Дня города запустят салют Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На главном концерте в честь дня города в Челябинске выступят группа «Дискотека Авария» и певица Юлианна Караулова. Об этом на совещании в мэрии сообщил Замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— На этой неделе начинаются праздничные мероприятия, приуроченные к Дню города. В этом году Челябинску исполняется 287 лет, — рассказал Сергей Авдеев. — Всего запланировано 70 мероприятий и 27 из них пройдут на общегородском уровне.

Торжества начнутся уже в ближайшие выходные. 2 сентября в парке имени Гагарина откроется общественно-политический вернисаж, в Никольской роще начнется военно-исторический фестиваль, а на Кировке — фестиваль «Челябинск читающий».

3 сентября стартует международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир».

Основные праздничные мероприятия запланированы на 9 и 10 сентября.

Главный концерт состоится 9 сентября на площади у Торгового центра. Он откроется выступлением Государственного симфонического оркестра с ведущими солистами Мариинского и Большого театров. Затем на сцену выйдут Юлиана Караулова и «Дискотека Авария».

На набережной реки Миасс пройдет фестиваль электронной музыки. Его главным гостем станет ди-джей Леонид Руденко.

9 сентября состоится также концерт возле ледовой арены «Трактор». Там выступят L’One и Ramil’.

— 9 сентября в 22:00 запланирован праздничный фейерверк на набережной реки Миасс, — уточнил Сергей Авдеев.

Афиша: администрация Челябинска

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