В Челябинске заменят более 600 засохших деревьев

Подрядчики заменят засохшие деревья по гарантии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске высадят более 600 новых деревьев и тысячи кусов взамен засохших растений.

— Первые посадки начнутся на этой неделе и на следующей неделе, в соответствии с погодными условиями, — сообщил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — Будет восстановление кизильника, пузыреплодника, сирени венгерской — то есть, тех кустарников, что растут вдоль дорог. Более 20 тыс. кустарников будет высажено.

Андрей Ксензов добавил, что 619 деревьев посадят подрядчика мэрии, еще 114 деревья высадят сотрудники МБУ «ЭВИС».

Мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что заменить необходимо кусты на тех участках, где они особенно пострадали в этом сезоне – на проспекте Ленина и улице Лесопарковой.

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