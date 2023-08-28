В Челябинске к Дню города помоют улицы с шампунем

Часть улиц помоют не просто водой, а шампунем. Фото: Ирина ПОНОМАРЕВА

В Челябинске перед Днем города проведут генеральную уборку. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы Челябиснка по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

По его словам, в первую очередь в порядок приведут места, в которых будут проводить массовые мероприятия.

— По погодным условиям запланируем помыть ряд улиц, в том числе с шампунем, как мы это делали к 9 мая, — добавил Андрей Ксензов.

Напомним, праздновать День города начнут уже в ближайшие выходные. А 9 сентября в Челябинске выступят Юлианна Караулова, L’One, Леонид Руденко и «Дискотека Авария», состоится фейерверк.

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