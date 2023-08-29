В Челябинске отключат светофоры на четырех участках дорог

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах, где отключены светофоры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На четырех участках дорог в Челябинске в среду, 30 августа, временно отключат светофоры. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

На Свердловском тракте светофоры не будут работать рядом с домом №20 и в районе остановки «Ветлечебница». Отключение продлится с 8:00 до 17:00 часов.

На пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской светофоры не будут работать с 9:00 часов. Включат их после окончания работ.

Также в ночь с 29 на 30 августа будет отключен светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Он заработает сразу после завершения работ.

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