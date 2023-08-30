Привязали к дереву и оставили в лесу под дождем: в Челябинской области спасли брошенную хозяевами собаку

Собаку приютили новые хозяева. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Ашинском районе спасли собаку, которую владельцы бросили погибать в лесу.

Первыми животное заметили заглянувшие в лес на прогулку ашинцы. Хозяев собаки попытались найти через соцсети.

Фото: Подслушано | Аша/vk.com

— Сидит второй день, не подпускает к себе, — написал очевидец в группе «Подслушано | Аша» во ВКонтакте. — Вчера оторвала цепь, сегодня снова примотали.

Объявление попалось на глаза полицейским. Они поехали в лес на поиски голодного пса.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, замначальника отдала участковых уполномоченных Артему Гавриленко и инспектору-кинологу Анне Белобровой быстро удалось отыскать собаку. Животное изголодалось за время пребывания в лесу, успело промокнуть под дождем и замерзнуть. Но профессионализм кинолога позволил найти подход к брошенному безжалостными хозяевами питомцу.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Собаку отвезли в отдел полиции, отогрели, накормили и успокоили. А уже через несколько часов за ней приехали новые хозяева. Неравнодушные жители Миньяра тоже увидели сообщение о погибающем животном в интернете и решили взять собаку к себе.

Напомним, в Курганской области пожарный спас из горящего дома кота.

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