Забился за диван и ждал спасения: пожарный вытащил кота из горящего дома в Кургане

Кот напугался и спрятался за диван. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

Беда нагрянула к семье из Кургана, когда стемнело. Частный дом на улице Доватора охватил пожар. Люди успели выбежать на улицу, а вот своего любимца, черненького кота Митю, не нашли.

Огонь распространялся быстро и успел захватить 80 квадратных метров. Казалось бы, бедняга не выживет. Но ему на помощь пришли добрые пожарные.

Оказывается, во время тушения пожаров МЧСники тщательно осматривают каждый уголок: отодвигают диваны и заглядывают в шкафы. Туда часто прячутся дети от страха. Такие поиски и сохранили жизнь котику.

– На этот раз за диваном я обнаружил черного кота. Митя от испуга даже не мяукал, только вытаращил глаза и смотрел на меня в надежде на спасение, – вспоминает начальник караула 6 пожарно-спасательной части Павел Ефимов.

Котика сразу вытащили на улицу и передали хозяевам. Только представьте, как они были рады.

А пожар удалось потушить меньше чем за полчаса. На месте работал 21 человек и 6 пожарных машин.

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