Челябинцы после дождя устроили заплыв в песочнице

Вода оказалась челябинцам по пояс. Фото: nash_premium / t.me

В челябинском микрорайоне «Парковый Премиум» устроили заплыв в детской песочнице. Игровую площадку, где она находится, сильно затопило после дождя. Так что этим решили воспользоваться двое мужчин.

Вода челябинцам оказалась по пояс. Они засняли свои развлечения на видео. Один из них взял с собой зонт, с ним он и прыгал в «бассейн».

Детская площадка находится во дворе дома на улице Ласковой. Жители микрорайона рассказывают, что во время сильных дождей ее постоянно затапливает.

Фото: nash_premium / t.me

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