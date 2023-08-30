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НовостиОбщество30 августа 2023 11:57

Челябинцы после дождя устроили заплыв в песочнице

Развлечения они засняли на видео
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Вода оказалась челябинцам по пояс. Фото: nash_premium / t.me

Вода оказалась челябинцам по пояс. Фото: nash_premium / t.me

В челябинском микрорайоне «Парковый Премиум» устроили заплыв в детской песочнице. Игровую площадку, где она находится, сильно затопило после дождя. Так что этим решили воспользоваться двое мужчин.

Вода челябинцам оказалась по пояс. Они засняли свои развлечения на видео. Один из них взял с собой зонт, с ним он и прыгал в «бассейн».

Детская площадка находится во дворе дома на улице Ласковой. Жители микрорайона рассказывают, что во время сильных дождей ее постоянно затапливает.

Фото: nash_premium / t.me

Фото: nash_premium / t.me

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