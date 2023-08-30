В челябинских школах из-за дождей отменяют линейку на 1 Сентября

Каждая школа сама определяет формат проведения мероприятий
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске из-за проливных дождей некоторые школы начали отменять традиционную линейку на 1 Сентября. Празднование Дня знаний предлагают перенести в помещение.
— Второй класс линейку отменили. Вместо него будет классный час. Первый класс – под вопросом, возможно в школу родителей не пустят, — рассказала читательница КП-Челябинск Ольга.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городское управление образования, школы сами определяют, как у них пройдут мероприятия на 1 Сентября. Если директор и коллектив образовательного учреждения решат, что праздник будет проходить в помещении, то так именно и будет.
По данным челябинского Гидрометцентра, 1 сентября в регионе ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха днем достигнет +14, +16 градусов. Скорость ветра составит 4-9 м/c.
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