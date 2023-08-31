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НовостиОбщество31 августа 2023 3:44

Красный и чешуйчатый: в Челябинской области нашли редкий дальневосточный гриб

В Челябинской области выросли редкие ярко-красные грибы
Елена КОЛЧИНА
Фото: Александра Анкудинова, нацпарк «Зигальга»

Фото: Александра Анкудинова, нацпарк «Зигальга»

В лесах национального парка «Зигальга» в Челябинской области обнаружили необычные грибы. У них яркие винно-красные шляпки, покрытые чешуйками, и желто-красные ножки.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, специалисты узнали в приметных дарах леса решетники азиатские. Это очень редкие грибы, вид занесен в Красную книгу.

Решетники обычно растут в Сибири и на Дальнем Востоке. На Южном Урале их появление — не то чтобы невероятное, но все же нечастое событие. Зигальга «привлекла» редкие грибы своими многочисленными лиственницами — с этими деревьями решетники образуют симбиоз.

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