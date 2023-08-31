Сын несколько часов искал мать в лесу: в Челябинской области спасли плохо слышащую пенсионерку

Поход за грибами растянулся на несколько часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В окрестностях Снежинка разыскали пенсионерку, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов.
73-летняя женщина приехала на природу вместе с сыном. Грибники так увлеклись, что разошлись в разные стороны.
Хватившись матери, сын бросился на поиски, но нигде в чаще женщины не было видно. У пенсионерки проблемы со слухом, поэтому звать ее было бесполезно: женщина просто могла не услышать. Снежинец несколько часов не терял надежды самостоятельно отыскать мать, но потом все же сдался и попросил помощи в полиции.
Как рассказали в региональном ГУ МВД полицейские принялись прочесывать лесной массив и уже вскоре нашли заблудившуюся женщину.
Напомним, в Магнитогорске из горящей квартиры спасли мужчину. Он получил ожоги, но остался жив.
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