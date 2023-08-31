В Копейске устроили массовую драку возле ТРК, есть пострадавший

Драку устроили две группы парней. Фото: ЧП Урал / Vk.com

В Копейске произошла массовая драка возле торгово-развлекательного комплекса «Слава». Один из участников получил удар по голове и потерял сознание. Произошедшее попало на видео.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, информацию о драке подтвердили. По данным ведомства, пострадавший мужчина доставлен в больницу.

— Сотрудниками полиции опрошены очевидцы, выясняются все детали произошедшего. Принимаются необходимые меры, направленные на установление всех участников происшествия. Ситуация находится на контроле у руководства копейской полиции, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы сообщают, что несколько участников драки скрылись на иномарке черного цвета. Машина была припаркована неподалеку от ТРК.

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