В Копейске устроили массовую драку возле ТРК, есть пострадавший

Драку устроили две группы парней. Фото: ЧП Урал / Vk.com
В Копейске произошла массовая драка возле торгово-развлекательного комплекса «Слава». Один из участников получил удар по голове и потерял сознание. Произошедшее попало на видео.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, информацию о драке подтвердили. По данным ведомства, пострадавший мужчина доставлен в больницу.
— Сотрудниками полиции опрошены очевидцы, выясняются все детали произошедшего. Принимаются необходимые меры, направленные на установление всех участников происшествия. Ситуация находится на контроле у руководства копейской полиции, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Очевидцы сообщают, что несколько участников драки скрылись на иномарке черного цвета. Машина была припаркована неподалеку от ТРК.
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