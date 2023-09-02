«Самоуверенность играет злую шутку»: водители 30-50 лет чаще совершают смертельные ДТП на Южном Урале

Иван Путков призвал южноуральцев сообщать о нетрезвых водителях. Фото: Егор ИВЛЕВ

В 2023 году в Челябинской области за езду в нетрезвом виде оштрафовали 12 тысяч водителей. Это на 10% меньше, чем в прошлом году. За повторное вождение в опьянении привлекли к ответственности 1,5 тысячи южноуральцев. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал начальник УГИБДД по Челябинской области Иван Путков.

- На ряд граждан действующего наказания оказалось недостаточно. В их отношении принимаются индивидуальные меры профилактики, в том числе с привлечением участковых уполномоченных. Призываем всех граждан, которые видят нетрезвых водителей, обращаться в органы, сообщив марку, цвет, госномер, местонахождение и направление движения такого водителя. Можно фотографировать или снимать на видео, чтобы нам было проще привлечь такого водителя к ответственности. Все вместе мы сможем преломить ситуацию, поскольку наиболее тяжкие последствия ДТП наступают в результате управления автомобилем в нетрезвом состоянии, - рассказал Иван Путков.

Он напомнил, что при нарушении правил в первый раз следует штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5-2 года. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность, которая предусматривает как реальное лишение свободы, так и иные меры уголовно-правового характера, связаны со штрафами, ограничениями специального права на срок до 3 лет, обязательными работами.

В начале года был отмечен всплеск ДТП. Основными причинами Иван Путков назвал нарушение правил, связанных с неправильно выбранной скоростью, с превышением скорости, с выездом на встречку и с тем же самым управлением в нетрезвом состоянии.

- Наибольшее число ДТП с погибшими происходит по вине водителей в возрасте от 30 до 50 лет. Казалось бы, они имеют достаточный опыт, но, наверное, с ними самоуверенность играет злую шутку. Поэтому мы призываем всех соблюдать правила дорожного движения, - сообщил Иван Путков.

Начальник Управления Госавтоинспекции региона объяснил, что аварийность на дорогах циклична. Осенью водители не успевают «переобуться» к первому снегу, в январские праздники народ массово едет к местам отдыха, а летом из-за ограничения авиаперелетов россияне едут на юга, пренебрегают отдыхом, стараясь поскорее проехать опасные участки в Челябинской области.

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