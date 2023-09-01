В Еманжелинске мужчина пытался украсть деньги при помощи булыжника, но устал ломать банкомат и уснул

Несостоявшийся миллионер на месте преступления. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте

В Еманжелинске мужчина колотил банкомат огромным булыжником, чтобы достать деньги.

60-летний горожанин ночью пришел к банковскому терминалу в здании вокзала, вооружившись тяжелым камнем. В поздний час пассажиров в зале ожидания не было. Пока никто не видел, мужчина стал изо всех сил бить булыжником по купюроприемнику и экрану. Позже он признался, что хотел добраться до денег. Вряд ли через разбитый экран можно проникнуть в отсек с купюрами, но еманжелинец об этом не задумался, так как был пьян.

Покореженный ударами банкомат устоял, а мужчина обессилел и уснул в зале ожидания. Там его и обнаружили патрулировавшие железнодорожную станцию транспортные полицейские.

Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте

Они разбудили еманжелинца, отвели в отделение и выяснили подробности происшествия. Оказалось, что в банкомате лежала немалая сумма — почти 1,8 млн рублей. Так и не сумевший добраться до денег мужчина не впервые перебрал со спиртным пошел на преступление. Ранее за убийство собутыльника он отсидел 11 лет.

— По факту повреждения и попытки хищения денежных средств из банкомата в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело ст.30 и ч.4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере), — рассказали в региональном линейном управлении МВД на транспорте.

Суда мужчина будет дожидаться в СИЗО.

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