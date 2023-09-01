Челябинская компания делает посуду из березы и экспортирует ее в Индию

Фото: центр «Мой бизнес».

Челябинская компания Ekospunz производит одноразовую посуду из березового шпона. Недавно она наладила экспорт своей продукции в Индию и страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на экономический блок правительства Челябинской области.

Идею создать экологичную альтернативу пластиковой посуде компания придумала около трех лет назад. Фирма с помощью инвестора закупила необходимое оборудование и вывела его на необходимые мощности в 2021 году. В настоящий момент предприятие собирается переехать из арендованных цехов на площади индустриального парка «Малая Сосновка».

Новое место работы позволит компании оптимизировать логистику и снизить затраты. Однако после переезда потребуются дополнительные вложения. Необходимую сумму планируется получиться за счет механизма поддержки бизнеса, который недавно приняли в регионе. В центре развития «Мой бизнес» им обещали подобрать варианты, как это сделать.

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