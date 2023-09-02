Красные троллейбусы в Челябинске будут возить пассажиров бесплатно

Фото: Миндортранс Челябинской области

С 1 по 10 сентября отменена плата за проезд по одному троллейбусному маршруту в Челябинске — №19 «ПКиО — Первоозерный». Накануне на маршруте вышли в рейс первые троллейбусы производства Челябинского завода городского электротранспорта — красные машины «Синара-6254». На линии работает десять машин.

— Основательно подготовили инфраструктуру: контактную сеть, тяговые подстанции, два депо, в которых будут обслуживать машины. Работы еще продолжаются, впереди запуск новых троллейбусов и на других городских маршрутах, — прокомментировали в Миндортрансе области.

Читатели КП-Челябинск подтверждают, что в новых троллейбусах нет кондукторов и еще не работают валидаторы для безналичной оплаты проезда.

Планируется, что городской транспорт получит 168 таких троллейбусов, которые полностью заменят старые машины. Большинство новых — с возможностью автономного хода, что дает им возможность ездить в отрыве от контактной сети, например, по Комсомольскому проспекту до улицы Чичерина (сейчас троллейбусы могут ездить только до остановочного пункта на Молдавской).

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