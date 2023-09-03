Дожди пройдут, выглянет солнце: в Челябинской области потеплеет до +20 градусов

В Челябинской области ожидается небольшое потепление. Фото: читатель КП

В Челябинской области пасмурная погода сменится на солнечную. Потепление ожидается уже в начале следующей недели. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Однако в воскресенье, 3 сентября, прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +14, +19°C. Ожидается ветер северной четверти со скоростью 5-10 м/c, местами его порывы дойдут до 14 м/c.

Преимущественно без осадков будет в понедельник, 4 сентября. Ночью столбик термометра покажет +5, +10°C, днем воздух прогреется до +15, +20°C. Ветер будет северо-западный, северный со скоростью 3-8 м/c. На протяжении всех суток ожидается переменная облачность.

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