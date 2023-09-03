В Металлургическом районе Челябинска пропала 7-летняя девочка

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / Vk.com

В Металлургическом районе Челябинска пропала семилетняя Аврора Голендухина. Утром 3 сентября девочка вышла из дома и не вернулась обратно. Сейчас поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры.

— В первом часу дня заявка поступила в отдел полиции «Металлургический». На розыск ориентирован личный состав. Наружные службы (ГИБДД, ППС) проверяют дворы, детские площадки, места возможного появления несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Приметы девочки: рост 130 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. В день исчезновения она была одета в серую спортивная кофту, черные брюки и темные ботинки.

О местонахождении ребенка просят сообщать в полицию либо по номеру телефона поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.

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