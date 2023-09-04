Челябинцев предупредили о звуках взрывов 4 сентября

В МЧС попросили горожан не пугаться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в первой половине дня 4 сентября может быть слышен грохот. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, с 9:00 до 12:00 на одном из городских предприятий проходят работы по утилизации отходов производства. Они и вызывают шум.

— Просим население не беспокоиться, — заявили в МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.