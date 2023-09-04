В Сосновском районе пройдет первый чемпионат по «скандинавской» ходьбе

Фото: freepik.com

Треккинговые палки, подходящая одежда и хорошее настроение – такие условия будет необходимо выполнить участникам открытого чемпионата по северной (скандинавской) ходьбе, чтобы выйти на дистанцию уникального первенства. Соревнование в данной дисциплине станет первым в спортивной истории Сосновского района.

Чемпионат состоится на лыжероллерной трассе спортивной школы поселка Полетаево и будет приурочено ко Дню пожилого человека. Также участникам и гостям мероприятия презентуют новую систему освещения, благодаря которой спортсмены смогут тренироваться на территории лыжной базы в вечернее время суток.

Организаторы спортивного праздника рассказали, что идея проведения соревнований по северной ходьбе с палками появилась из-за растущего интереса населения к дисциплине, ведь этим видом спорта может заниматься каждый, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

– Соревнования по северной ходьбе, больше известной как «скандинавская», пройдут в Сосновском районе впервые. Эта дисциплина становится все популярнее среди населения, особенно у пожилых людей. Поэтому было решено провести чемпионат в День пожилых людей. Для массового выхода на дистанцию есть и еще один повод – совсем недавно одна из трасс нашей лыжной базы была оборудована фонарями, что сделало тренировки доступнее и комфортнее. Работы были осуществлены при поддержке Полигона ТБО, который также выступит как соорганизатор предстоящего Первенства, – прокомментировали в руководстве ДЮСШ поселка Полетаево.

Фото: freepik.com

Организаторы подчеркнули, что несмотря на приуроченность мероприятия ко Дню пожилого человека, попробовать себя в таком виде спорта как северная ходьба, могут все желающие жители Сосновского района старше 18 лет.

Организаторы от «Полигона ТБО» считают, что ходьба с палками является одной из самых этичных дисциплин, популяризирующих экологичное поведение и отношение к окружающей среде.

– Спорт – лучший способ улучшения качества жизни. Северная ходьба доступна всем, что особенно важно для людей «солидного» возраста. Это еще и один из самых экологичных видов спорта: требуется минимум инвентаря, тренировки проходят на подготовленных дорожках, не повреждаются зеленые насаждения. Во время ходьбы можно собирать мусор, очищая природную территорию или любимый парк. Среди поклонников северной ходьбы очень много экоактивистов. Приглашаем сосновцев принять участие в этичном и экологичном соревновании!, – добавили в пресс-службе «Полигона ТБО».

Открытое первенство по северной ходьбе состоится 1 октября 2023 года на лыжной трассе МУ ДО «ДЮСШ п. Полетаево», ул. Пионерская, д. 30, Челябинской области.

– 17.00 – сбор и выдача номеров;

– 18.00 – старт.

В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины производственных коллективов, организаций, спортивных клубов поселений Сосновского муниципального района по следующим возрастным группам и дистанциям:

- основная группа мужчины от 18 до 34 лет - 3 км;

- основная группа женщины от 18 до 34 лет - 3 км;

- мужчины 35-50 лет - 2 км;

- женщины 35-50 лет - 2 км;

- мужчины 50 + лет - 1 км;

- женщины 50 + лет - 1 км.

Для участия необходима предварительная регистрация. Заявки на участие в первенстве подаются до 12.00 часов 22 сентября 2023 года по электронному адресу: dusshpoletaevo@mail.ru. После указанного времени заявки не принимаются. После отправки заявку нужно согласовать по телефону: 8(908) 570-57-64 Анна Викторовна.

Форму заявки и Положение соревнований можно прочитать по ссылке.