В Челябинске на месяц ограничили движение по улице Цвиллинга

Водителей просят учитывать ограничения
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске движение транспорта по улице Цвиллинга будет ограничено почти на месяц. На участке дороги от проспекта Ленина до Коммуны продолжится ремонт трамвайных путей. Об этом сообщили в городской администрации.
— Ограничение движения транспорта на улице Цвиллинга продлено до 23:00 часов 30 сентября, — уточнили в мэрии.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Ранее председатель КДХ Челябинска рассказал, на каких участках дорог стартует ремонт с 4 сентября. В настоящий момент работы ведутся на 31 объекте улично-дорожной сети.
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