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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:02

На Южном Урале женщина потерялась в лесу и блуждала двое суток

В Челябинской области завершились поиски пропавшей в лесу женщины
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Женщина потерялась в лесу 2 сентября

Женщина потерялась в лесу 2 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области благополучно завершились поиски женщины, которая потерялась в лесах под Златоустом. Она блуждала двое суток и смогла сама выйти к людям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— Только что благополучно завершились поиски потерявшейся женщины. Она сама смогла выйти на трассу М-5 «Урал», где ее увидели проезжающие водители, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Женщина не пострадала. МЧС В ее поисках задействовали 27 человек, пять единиц техники и группу беспилотных летательных аппаратов.

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