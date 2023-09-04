В челябинском поселке Сосновка закрыли движение по улице Коммуны

Дорога будет закрыта до 9 сентября Фото: Кирилл САДЫКОВ

В челябинском поселке Сосновка закрыли проезд автомобилям по улице Коммуны. Об этом сообщили в городской администрации.

— Движение будет закрыто до 9 сентября на участке от дома № 1 до дома № 18 по улице Коммуны, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами на инженерных сетях. Объезд осуществляется по улице Водопроводной.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.

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