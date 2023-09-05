Скрылся в черном дыму: в Копейске перед утренним часом пик сгорел автобус

Автобус выгорел изнутри. Фото: Подслушано Копейск/vk.com

В Копейске ранним утром 5 сентября загорелся автобус. Он следовал по маршруту №123 от копейского автовокзала до парка имени Гагарина в Челябинске.

По словам очевидцев, машину окутал черный дым. Пламя быстро распространялось, выгорел весь салон.

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

— Произошло возгорание в моторном отсеке, — сообщили в региональном ГУ МЧС. — Пассажиров не было. Водитель не пострадал.

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

Тушить автобус отправили 10 человек на двух автоцистернах. С пламенем удалось справиться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.