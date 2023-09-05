Кататься больше нельзя: в центре Челябинска начали разбирать скейт-парк

Скейт-сезон закончился. Фото: администрация Челябинска
В Челябинске начали разбирать скейт-парк на площади Революции. Площадку огородили, конструкции демонтируют и вывезут.
В мэрии Челябинска уточнили, что любители экстремального спорта прощаются с парком не навсегда. Следующим летом площадку для скейтбордистов, велосипедистов и самокатчиков снова откроют.
Фото: администрация Челябинска
Напомним, скейт-парк работал с 7 июня.
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