В Челябинске 7 июня откроют скейт-парк

В 14:00 начнутся соревнования спортсменов-экстремалов Фото: Ольга ЩАПИНА

На площади Революции в Челябинске 7 июня состоится открытие скейт-парка. Об этом сообщили в мэрии.

В честь открытия площадки устроят первенство по экстремальным видам спорта: скейтбордингу, самокатному спорту и BMX (велосипедному мотокроссу).

Поучаствовать в соревнованиях могут все желающие. Обязательное условие — наличие защитного шлема. Спортсмены будут состязаться в двух возрастных категориях: от 8 до 16 лет и старше 16 лет. Всем участникам, независимо от результатов выступления, вручат подарки.

Регистрация на первенство начнется в 13:00. А челябинцы, которые просто хотят понаблюдать за трюками на скейтбордах и велосипедах, могут прийти на площадь к старту соревнований. Он назначен на 14:00.

Напомним, скейт-парк на площади Революции впервые построили в 2021 году, и с тех пор открывают каждое лето.

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