Смена паспорта не помогла: в Челябинске за решетку отправили мобилизованного, который отказался возвращаться из увольнения.

Мобилизованный вместо военной службы хотел работать в Челябинске Фото: Александр ГЛУЗ

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в дезертирстве.

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчину забрали на военную службу по мобилизации. В ноябре 2022 года мобилизованному отпустили из воинской части в увольнение. Из этого увольнения мужчина решил не возвращаться.

Он сменил паспорт, заявив, что старый потерял. В Челябинске горожанин устроился на работу. Жил на съемных квартирах — пока в апреле 2023 года его не разыскала военная полиция.

Теперь суд приговорил челябинца к 5 годам и 8 месяцам в колонии общего режима.

Ранее в Челябинской области оштрафовали на 40 тыс. рублей командира, заставлявшего призывников строить ему дом.

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