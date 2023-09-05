Жители Челябинской области бесплатно смогут проверить родинки

Чтобы поучаствовать в акции, нужен плис ОМС
Фото: Александр ГЛУЗ
Жители Челябинска, Златоуста, Троицка, Сатки и Чебаркуля смогут бесплатно проверить свои родинки на признаки онкологических заболеваний. Такую акцию с 4 по 11 сентября проводят в областном кожно-венерологическим диспансере.
Как сообщает Hornews.com, на прием необходимо записаться заранее. Сделать это можно по телефону 8 (800) 201-06-29. В разговоре обязательно упомянуть про акцию.
Вдобавок запись на проверку доступна через портал Госуслуг или сайт Здрав.талон.
На прием необходимо взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Врачи будут ждать южноуральцев по адресам:
Челябинск ул. Яблочкина, 24. (с 8:00 до 20:00).
Троицк, ул. Ю.А. Гагарина, 90 (с 8:00 до 15:00)
Златоуст ул. Проспект им. Ю.А. Гагарина 3 линия, 7
Чебаркуль.. ул. Мира, 12 (с 8:00 до 15:00)
Сатка, 1 квартал, 4 (с 8:00 до 15:00)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».