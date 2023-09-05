Жители Челябинской области бесплатно смогут проверить родинки

Чтобы поучаствовать в акции, нужен плис ОМС Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Челябинска, Златоуста, Троицка, Сатки и Чебаркуля смогут бесплатно проверить свои родинки на признаки онкологических заболеваний. Такую акцию с 4 по 11 сентября проводят в областном кожно-венерологическим диспансере.

Как сообщает Hornews.com, на прием необходимо записаться заранее. Сделать это можно по телефону 8 (800) 201-06-29. В разговоре обязательно упомянуть про акцию.

Вдобавок запись на проверку доступна через портал Госуслуг или сайт Здрав.талон.

На прием необходимо взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Врачи будут ждать южноуральцев по адресам:

Челябинск ул. Яблочкина, 24. (с 8:00 до 20:00).

Троицк, ул. Ю.А. Гагарина, 90 (с 8:00 до 15:00)

Златоуст ул. Проспект им. Ю.А. Гагарина 3 линия, 7

Чебаркуль.. ул. Мира, 12 (с 8:00 до 15:00)

Сатка, 1 квартал, 4 (с 8:00 до 15:00)

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