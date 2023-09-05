Большой грузовик столкнулся с маленьким: ДТП случилось рядом с бизнес-холлом в Челябинске

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске 5 сентября большегрузная машина столкнулась с фургоном. Авария произошла возле бизнес-холла «Бовид», рядом с пересечением проспекта Ленина и автодороги Меридиан.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, столкнулись Iveco Stralis под управлением 30-летнего мужчины и Isuzu, за рулем которого был 22-летний водитель. ДТП обошлось без пострадавших.

Фото: ГИБДД Челябинска

Ранее в Челябинской области женщина погибла при столкновении иномарки с грузовиком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.