Под Челябинском спасли мужчину, упавшего в овраг глубиной 45 метров

Фото: ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области»

Под Челябинском пьяный мужчина упал в овраг глубиной 45 метров. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-центре противопожарной службы региона.

Инцидент произошел поздним вечером на окраине поселка Красногорский в Еманжелинском районе. Пьяный 37-летний мужчина по пути домой проходил вдоль оврага. В темноте он потерял ориентацию в пространстве и свалился вниз. Оказавшись на дне оврага, мужчина начал звать на помощь. Его услышали очевидцы, которые вызвали экстренные службы.

Прибывшие пожарные использовали спасательные веревки для спуска к пострадавшему. Одну машину они поставили у площадки возле реки, чтобы подсветить фарами место, куда упал мужчина. Водитель также очистил проход в густых зарослях кустарника, тем самым облегчив транспортировку упавшего мужчины.

Фото: ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области»

Пострадавшего перевязали, уложили на жесткие носилки и перенесли до машины скорой помощи. Мужчина получил сильное сотрясение головного мозга, перелом четырех ребер и рваные раны головы. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабилизировалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.