«Гармошка» вернулась: в День города челябинцев будут бесплатно катать на желтом «Икарусе»

На ретро-автобусе можно будет доехать от ЧМК до ЮУрГУ. Фото: администрация Челябинска

Челябинцам в День города предложат ностальгический аттракцион — прокатиться на автобусе-гармошке. Как рассказали в мэрии, Ikarus Z80 специально подготовили к празднику.

Желтый автобус, словно приехавший прямиком из девяностых, будет курсировать по маршруту «ЧМК-ЮУрГУ» через улицы 2-ю Павелецкую, 60-летия Октября, Румянцева, Обухова, Черкасскую, Свердловский проспект и проспект Ленина.

Фото: администрация Челябинска

Увидеть длинный «Икарус» на дороге можно будет с 11:00 до 17:00 9 сентября. Денег за проезд в ретро-автобусе с пассажиров брать не будут.

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