В Челябинске 70 мероприятий попали в афишу празднования Дня города

В Челябинск приедет Юлианна Караулова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По случаю Дня города-2023 в Челябинске проведут 70 праздничных мероприятий. Афишу торжеств опубликовали в мэрии.

По словам замглавы Челябинска по социальному развитию Сергея Авдеева, 27 из 70 мероприятий будут общегородскими.

Отмечать 287-летие Челябинска начнут уже 2 сентября. На этот день запланированы фестиваль «Челябинск хлебосольный», фестиваль «Челябинск читающий» и традиционный общественно-политический вернисаж.

Афиша: администрация Челябинска

3 сентября откроется международный музыкальный фестиваль «Какой удивительный мир».

Главные торжества состоятся 9 сентября. В этот день состоится большой концерт на площади у Торгового центра. На сцену выйдут Симфонический оркестр Южного Урала, солисты Большого и Мариинского театров, певица Юлианна Караулова и группа «Дискотека Авария».

В 22:00 на набережной реки Миасс начнется фейерверк.

В День города в Челябинске также выступят Леонид Руденко, Ramil’ и L’One.

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