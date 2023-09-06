Челябинские таможенники не пустили в Россию 15 тонн пива

Петербуржцы не попробуют «безалкогольное» пиво. Фото: Челябинская таможня

Сотрудники Челябинской таможни остановили грузовик, нелегально перевозивший пиво.

Фура прибыла из Казахстана. Она везла в Санкт-Петербург внушительный груз: 312 пятидесятилитровых кег с пивом.

По документам, пиво было безалкогольным. Но таможенники решили проверить состав пенного напитка и обнаружили, что там содержится спирт. Закон обязывает маркировать алкогольные напитки, а пива никакой маркировки не было.

– По предварительной оценке, стоимость выявленной партии немаркированной продукции составила 1,5 млн рублей, — рассказали в пресс-службе таможни. — Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в челябинском аэропорту у пассажиров отобрали больше 300 кг меда и восточных лакомств.

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