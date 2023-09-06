В Челябинской области столкнулись два мотоцикла, обоими управляли подростки

В полиции сейчас выясняют все обстоятельства аварии. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Пласте один мотоцикл врезался в другой, пострадала 14-летняя девочка.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, обоими мотоциклами управляли подростки.

15-летний юноша за рулем спортивного Patron Sport-250 на перекрестке врезался в ехавший впереди питбайк Racer RS-250. За рулем питбайка также был 15-летний школьник.

Травмы получила 14-летняя пассажирка одного из мотоциклов. Девочке оказали первую помощь, ей придется теперь проходить стационарное лечение.

— В качестве причин, приведших к аварии, сотрудники ГИБДД называют превышение мотоциклистом скорости и отсутствие постоянного контроля за движением, — рассказали в областном полицейском главке.

Ранее в Челябинске столкнулись два грузовика.

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