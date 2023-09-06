В Челябинском городском бору подростка поймали с крупной партией наркотиков

Подростку грозит от 3 до 10 лет лишения свободы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске возбудили уголовное дело на 17-летнего подростка, которого поймали с крупной партией наркотиков в городском бору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.
— Несовершеннолетний допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Все произошло вечером 4 сентября. Юноша встретился с неизвестным в лесу и приобрел у него крупную партию наркотиков. Запрещенные вещества ему нужны были для личного употребления. Однако по пути домой молодого челябинца задержали полицейские.
Уголовное дело в отношении подростка возбуждено по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Юноше грозит от 3 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.