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НовостиОбщество7 сентября 2023 4:28

Бывший вице-губернатор построит в Челябинске бизнес-центр

Экс-замгубернатора Юрию Клепову разрешили построить бизнес-центр рядом с жилыми домами в Челябинске
Анастасия ТРОФИМОВА
Площадь будущего здания составит 600 квадратных метров

Площадь будущего здания составит 600 квадратных метров

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске разрешили строительство нового офисного центра. Здание появится на улице Братьев Кашириных в Калининском районе. Инициатор строительства — бывший замгубернатора, бывший министр экономразвития региона Юрий Клепов.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», двухэтажный деловой центр планируют построить рядом с жилыми домами. Возле здания расположится парковка на 11 машин. Во время публичных слушаний по проекту жители района высказывали недовольство будущим соседством с офисом. Но слушания признали состоявшимися, а позднее проект одобрила спецкомиссия.

Юрий Клепов работал в областном правительстве при губернаторах Петре Сумине и Михаиле Юревиче. В 2013 году ушел в отставку и стал заниматься бизнесом.

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