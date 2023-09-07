Слишком много платили за лошадей: в Челябинске суд вынес приговор по делу о мошенничестве в КСК «Рифей»

Ущерб от покупки лошадей по завышенной цене превысил 2 млн рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинске суд признал виновными в мошенничестве тренера конноспортивного комплекса «Рифей» Светлану Дубовик и бизнесмена Руслана Горбунова. Обоим назначили условные сроки.

Как сообщили в Центральном райсуде, Светлану Дубовик приговорили к условному лишению свободы на 5 лет и штрафу в 300 тыс. рублей, а Руслана Горбунова — к 4 годам условного лишения свободы и штрафу в 260 тыс. рублей. Вдобавок виновные обязаны будут вернуть «Рифею» 2,3 млн рублей.

Мошенничество провернули при закупке спортивных лошадей. При заключении контрактов между конноспортивным комплексом и предпринимателем стоимость животных завышали. В итоге «Рифей» потерял 2,9 млн рублей.

В августе прошлого года в конноспортивный комплекс с обыском нагрянули сотрудники ФСБ и МВД. Первоначально сотрудников «Рифея» подозревали в хищении 1 млн рублей, выданного КСК из бюджета. Но во время расследования стало ясно, что похищенная сумма значительно больше.

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