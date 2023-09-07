В Челябинском аэропорту на семь часов задержали самолет до Москвы

Самолет, на котором челябинцы должны были лететь в Москву, оказался в Уфе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В челябинском аэропорту 7 сентября отложили рейс в Москву. Самолет должен был отправиться в 6:50, но вылет перенесли на 14:35. Речь о совместном рейсе авиакомпаний S7 Airlines и «Глобус».

Челябинцы не смогли вовремя отбыть в столицу из-за отсутствия самолета. Дело в том, что более раннему рейсу из Москвы тоже пришлось задержаться. Airbus развернулся над Челябинском и улетел на посадку в соседнюю Уфу. Оттуда его ждут только к 13:35.

Напомним, метеоусловия в челябинском аэропорту утром не способствовали безопасному приземлению. Сгустился туман, влажность достигала 100%, а видимость сократилась до 50 метров.

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