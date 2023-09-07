Для Челябинска купят 11 трамваев за 814 млн рублей

Трамваи должны привезти в Челябинск уже в октябре. иллюстрация: миндортранс Челябинской области

Для парка общественного транспорта в Челябинске приобретут еще 11 трамваев. О закупке машин объявило региональное министерство дорожного хозяйства.

По данным портала госзакупок, продавцу готовы заплатить до 814 млн рублей. Получается, каждый вагон обойдется примерно в 74 млн рублей.

По условиям контракта, все трамваи должны быть низкопольными, вмещать до 150 пассажиров. В салоне необходимо установить видеокамеры, а борта выкрасить в жемчужно-белый и зеленый цвета.

Семь трамваев продавец обязан будет поставить в кратчайший срок — до 1 ноября, притом, что заявки на электронный аукцион принимают до 21 сентября.

Оставшиеся четыре вагона разрешается привезти позже — до 31 мая 2024 года.

Напомним, низкопольные трамваи, которые запустили в Челябинске год назад, стоили по 60 млн рублей каждый.

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