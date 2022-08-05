Теперь можно покататься: в Челябинске выпустили на маршруты новые низкопольные трамваи

Фото: предоставлено "Комсомолке"

Сегодня, 5 августа, в Челябинске выпустили на линию два новых низкопольных трамвая. До того вагоны можно было увидеть на улицах, но прокатиться в них не выходило: вагоны проходили обкатку и ездили без пассажиров. Теперь же челябинцы могут оценить новый транспорт не только снаружи, но и изнутри.

Как рассказали в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, новые вагоны работают на маршруте №20 «ЧМК-Медгородок».

Оба вагона — полностью низкопольные, в них есть кондиционеры и USB-розетки для подзарядки мобильных устройств. Трамваи собрали в Усть-Катаве. Каждый из них стоит около 60 млн рублей.

В Челябинске за обновление парка общественного транспорта заплатили 1,8 млрд рублей и в будущем надеются получить десятки таких же трамваев. Всего в город должны привезти 30 вагонов.

Накануне стало известно, что Челябинску в 2024-2025 году переведут 73 млрд рублей в кредит на покупку новых трамваев, укладку рельсов и строительство метротрама.

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