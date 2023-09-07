В Магнитогорске начали включать отопление в детских садах и больницах

В многоквартирных домах отопительный сезон еще не начался Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Магнитогорске досрочно начали отопительный сезон в школах, детских садах и больницах. Социальные учреждения, которые находятся в отдельных зданиях, подключают к теплу по заявкам руководителей.

— Батареи порядка 70 садиков теперь горячие, — заявил директор муниципального треста «Теплофикация» Вадим Агафонов.

Обогрев также начали в роддоме №1 и областном онкодиспансере №2.

В администрации Магнитогорска уточнили, что в жилых домах тепло пока не включают.

— По утвержденным правилам, отопительный сезон начинается с наступлением среднесуточных температур не выше +8 градусов на протяжении пяти суток, — сообщили в мэрии.

Напомним, в Челябинске тоже могут включить отопление в детских садах, если заведующие об этом попросят.

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