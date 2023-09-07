Предупрежден – значит вооружен: В Челябинске производителей пищевых продуктов попросили честно фасовать товар

Требования к фасовке продуктов обсудили в Минсельхозе Челябинской области. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Какие нормативно-правовые акты и ГОСТы определяют правила расфасовки товара и маркирования упаковки, как это контролируется, – узнали в Минсельхозе Челябинской области специалисты компаний – производителей пищевых продуктов и торговых сетей, работающих на территории региона. Об этом им рассказали представители контролирующих органов.

Тему встречи определила Прокуратура Челябинской области, которая вместе с контролирующими органами ежедневно проверяет цены в магазинах сетевой торговли. Цель – не допустить нарушений законодательства в сфере ценообразования, а именно – введения в заблуждение покупателей с помощью манипуляций с уменьшением количества или объёма товара в привычной упаковке. Как сообщила прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Челябинской области Юлия Расимова, анализ, проведённый генпрокуратурой России, показал, что отдельные производители при фасовке продукции в розничную упаковку сокращают объём, количество, вес товара, а саму упаковку не изменяют. Цена при этом не только не снижается по сравнению с единицей товара с прежним весом, а в ряде случаев даже увеличивается.

– Подобные действия скрывают достоверную информацию от потребителя, вводят их в заблуждение относительно реальной цены товара. Кроме того, недобросовестные производители не только уменьшают количество или объём товара в упаковке, но и меняют рецептуру продукта, либо используют низкокачественное или некачественное сырьё для производства с целью собственной выгоды, в ущерб интересам потребителя, – говорит Юлия Расимова. – Необоснованное уменьшение объёма товара в розничной упаковке может свидетельствовать также о недобросовестной конкуренции – это введение в заблуждение, направленное на формирование у потребителя ложного впечатления об отдельных характеристиках товаров с целью повлиять на его решение приобрести товар в неизменной упаковке за ту же цену. Тем самым недобросовестные производители получают преимущество перед конкурентами, которые поднимают цену, не изменяя объёма товара.

Все эти манипуляции с товарами служат одной цели – получению недобросовестными производителями сверхприбыли. Таким действиям прокуратура, во взаимодействии с контролирующими и правоохранительными органами, будет давать принципиальную и жёсткую оценку, сообщила Юлия Расимова и призвала всех работать добросовестно, в рамках действующего законодательства.

Встречу представителей предприятий пищевой промышленности, торговли и сотрудников государственных структур провела заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова, которая подтвердила, что встреча организована, чтобы предупредить участников рынка продовольствия о незаконности манипуляций с упаковкой товара и недопустимости нарушений антимонопольного законодательства: сговора производителей с целью вызвать ажиотаж на рынке, злоупотребления доминирующим положением, недобросовестной конкуренции в виде введения потребителей в заблуждение.

Позицию антимонопольной службы пояснила заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Наталья Мартынюк. Изменение цены товара в упаковке в связи с доминирующим положением на рынке, сговор конкурентов с целью установления единых согласованных цен на одинаковый товар, недобросовестные конкурентные действия в виде введения в заблуждение покупателя товара, – всё это рассматривается антимонопольной службой как нарушение положений федерального закона «О защите конкуренции».

– Изменение количества и объёма товара в упаковке является общемировым трендом в связи с тем, что потребитель отказывается от покупки продуктов впрок, а приобретает то количество, которое может использовать в течение одного-двух дней. Сегодня в магазинах представлена продукция различного веса и объёма, рассчитанная на различные запросы потребителей. Чтобы помочь людям ориентироваться в разнообразии товаров, производители обязаны размещать на упаковке легкочитаемую информацию, в которой данные о весе и объёме должны быть выделены цветом, наряду с другими значимыми данными, – рассказала Наталья Мартынюк.

По данным Роспотребнадзора, наибольшую тревогу манипуляции с весом товара в упаковке вызывают у пожилых граждан. Нарекания звучат, в частности, во время проведения семинаров по защите прав потребителей, говорит заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Елена Зубова. Люди старшего поколения не понимают, почему вес уменьшается, а цена остаётся на прежнем уровне.

– Формально производитель продукта ничего не нарушает, если он обеспечил свой товар достоверной и полной информацией. Но пожилые граждане очень беспокоятся об этом, – делится Елена Зубова. – В связи с этим обращаю внимание на государственный стандарт, который запрещает изготовление так называемых фальшивых фасованных товаров – когда форма, внешний вид, фасовка, размеры упаковки и её элементов вводят в заблуждение о количестве и содержимом упаковки. То есть нельзя использовать приподнятое дно, двойные стенки, полости. На упаковке должны быть указаны наименование, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения товара, сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции, например, номер партии, сведения об изготовителе. Вся эта информация должна быть легко читаемой, в доступной для потребителя форме.

Требования к фасовке продуктов со стороны Росстандарта разъяснила директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области» Ольга Матанцева.

– Организации, которые выполняют работы по расфасовке товаров, должны соблюдать закон «Об обеспечении единства измерений». В соответствии с этим законом в отношении расфасовщиков товара действует федеральный государственный метрологический контроль (надзор). Сейчас в контрольно-надзорной деятельности применяется риск-ориентированный подход, и предприятия, осуществляющие расфасовку товаров, попадают в категории риска «средний», «значительный», «высокий», – говорит Ольга Матанцева. – Это значит, что в отношении этих предприятий могут проводиться не только профилактические визиты, но и контрольные мероприятия в виде выхода на предприятие, совместно с органами прокуратуры и другими заинтересованными ведомствами. Проверяется состояние средств измерений – они должны быть исправны, поверены, номинальный вес товара, максимально допустимые отклонения от веса.

На встрече присутствовали представители крупных предприятий – изготовителей пищевой продукции, таких как «Объединение Союзпищепром», «Таврия», «Первый хлебокомбинат», «Чебаркульский молочный завод», «Ситно» и другие, а также представители торговых предприятий: «Пятерочка», «Ашан», «Магнит», «Лента».